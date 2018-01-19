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19.01.2018

Грандиозное открытие самых доступных IT-курсов в Мариуполе!

Источник: Компьютерные курсы IT-гид ПГТУ

Открой мир информационных технологий вместе с IT-гид!

Тебе 60, и ты стремишься идти в ногу со временем?

Студент, который хочет зарабатывать в сфере IT?

Или же ты родитель, который хочет чтобы его ребенок знал про ПК больше чем просто инструмент для Майнкрафта?

 

Тогда записывайся скорее!

Курсы "Пользователь ПК", "Базовое программирование", а также "Компьютерный дизайн" уже ждут тебя!

 

Для удобства обучения были сформированы 3 уровня сложности - начальный, базовый и продвинутый.

Наши высококвалифицированные специалисты готовы проконсультировать и подобрать наиболее подходящий!

Скидки в честь открытия!

 

Контакты для консультации:

068-53-59-029 - Мария,

095-71-94-678 - Злата,

pstu.ittravel@gmail.com

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День Мариуполя: национальные кухни, массовые гуляния и фейерверк творчества
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Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов
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