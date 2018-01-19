Грандиозное открытие самых доступных IT-курсов в Мариуполе!

Источник: Компьютерные курсы IT-гид ПГТУ

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Курсы "Пользователь ПК", "Базовое программирование", а также "Компьютерный дизайн" уже ждут тебя!

Для удобства обучения были сформированы 3 уровня сложности - начальный, базовый и продвинутый.

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Контакты для консультации:

068-53-59-029 - Мария,

095-71-94-678 - Злата,

pstu.ittravel@gmail.com