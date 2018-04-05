Греция разместила семь тысяч военных на границе с Турцией

Источник: Корреспондент.net

Греция переместила семь тысяч военных на острова Эгейского моря и в пограничную зону на востоке страны на фоне всплеска напряженности в отношениях с Турцией. Об этом заявил глава греческого Минобороны Панос Камменос, передает Greek Reporter.

В частности, греческий министр назвал Турцию "врагом, который продолжает провоцировать нас", и объявил, что распорядился о развертывании 3,5 тыс. военнослужащих на греческих оcтровах в Эгейском море и еще 3,5 тыс. бойцов ВС вдоль границы с Турцией во Фракии.

"Если у них (турок - ред.) есть мужество, пусть осмелятся бросить вызов хоть сантиметру (греческой - ред.) земли. Греки объединены, раздавят их", - предупредил Камменос в обращении к военным, находясь на восточном острове Икария.