Греция вышла из кризиса. Как Афинам это удалось

Источник: Корреспондент.net

Министры финансов стран еврозоны согласовали условия выхода Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи.

Однако прежде Еврогруппа выделит Греции последний транш на сумму 15 миллиардов долларов. Там отметили, что Греция "вновь стоит на ногах" и выходит из программы с более сильной экономикой. Корреспондент.net разбирался, как это произошло.

Беспрецендентная спасательная акция Греции

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в конце этой недели согласовали условия выхода Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи.

"Греция покидает программу финансовой помощи с более сильной экономикой, строящейся на проводимых фискальных и структурных реформах. Важно продолжить эти реформы, которые обеспечат основу для устойчивого роста с высокими занятостью и темпом создания рабочих мест", - говорится в сообщении.

Еврокомиссар по финансам Пьер Московиси ометил, что "восемь долгих лет кризиса подошли к концу для Греции и, символически, для зоны евро в целом.

Последний транш финансовой помощи Греции составляет 15 миллиарда евро. Из этой общей суммы 5,5 миллиарда будут перечислены на отдельный счет и будут использоваться для обслуживания долга, остальные будут перечислены на специальный счет для создания денежного буфеа.

Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после международного финансового кризиса 2009 года.

Во время кризиса, вызванного большими суверенными долговыми обязательствами, Греция оказалась перед риском государственного дефолта и выходом из еврозоны.

В рамках чрезвычайной программы макрофинансовой помощи, международные кредиторы выделили Греции за восемь лет 273,7 миллиарда евро кредитов. Эти долги Греция будет отдавать до 2066 года, а выплачивать их начнет в 2033 году.

Транши выдавались Греции в обмен на жесточайшие меры бюджетной экономии, приватизацию, сокращение пенсий и социальных выплат. В частности, в стране была проведена пенсионная и налоговая реформы, из-за которых пенсии сократились, а налоги выросли.

Эксперты настроены позитивно

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин сказал Корреспондент.net, что самое главное в сложившейся ситуации - Греция остается в Еврозоне и риск дефолта отступил.

Еще в феврале ведущие кредитные агентства улучшили рейтинги и поставили позитивный прогноз по дальнейшему изменению рейтингов. Далее - Греция получит средства и будет их использовать с ориентиром на жесткие обязательства перед Еврокомиссией.

Стоит также отметить, что получение помощи Грецией наоборот снимает вероятность дефолта в среднесрочной перспективе. Экономически рост выровнялся к докризисным уровням (в среднем был один процент, сейчас 0,8 процента).

Безработица остается высокой - 20,1 процента, но это значительно ниже уровней 2013 года, когда она доходила до 28 процентов. Снизилась также с 60 процентов до 43 процентов безработица среди молодежи. После длительной кризисной дефляции, последний год наблюдается рост цен.

Что же касается отдачи долги, то здесь стоит отметить, что рост налоговых ставок и бюджетная оптимизация, которые были проведены в 2016 году сформировали базу для более стабильной бюджетной системы. В 2016 и 2017 годах бюджет был сведен с профицитом, за более чем 25-летний период.

Дефицит счета текущих операций снижен к минимумам. Таким образом, для Греции при росте экономики и правильной бюджетной политике, будут ресурсы для покрытия внешнего долга.

Несмотря на критику, политическое сопротивление и мрачные прогнозы, государствам еврозоны вместе с Европейским Центробанком и Международным валютным фондом удалось одолеть самый тяжелый кризис из ранее известных Европе, пишет обозревать DW Бернд Ригерт.

Трижды за минувшие восемь лет Греция стояла на пороге банкротства, а еще однажды была близка к исключению из европейского валютного союза, отмечает эксперт.

Едиными усилиями кредиторов и ценой больших жертв со стороны греческого народа удалось стабилиировать состояние, однако выздоровевшей Грецию называть пока нельзя.

Экономические показатели еще не достигают докризисного уровня, безработица - высокая, а конкурентоспособность - слишком низкая. Однако направление реформ верное, а прогнозы - благоприятные. Греция, усилиями своего леворадикального правительства, вновь обрела доверие финансовых рынков.

"За восемь лет и сама еврозона многому научилась. Гигантская спасательная акция с кредитами почти на 300 миллиардов евро и сокращением долга на 100 миллиардов евро - события беспрецедентные. Приходилось много пробовать и импровизировать. И хотя ошибки тоже случались, расчеты в целом оправдались", - отмечает он.

Как говорит аналитик, многие греки, которые из-за кризиса потеряли деньги и ощутили на себе снижение уровня жизни, наверное, не очень радуются окончанию программы финансовой помощи.

"Они заплатили высокую цену за многолетний беспорядок в экономике, порожденный предыдущими левыми и правыми правительствами. Но обвинить еврокредиторов в этих более чем ощутимых потерях - слишком просто", - сказал он.