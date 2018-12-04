04.12.2018
Грибаускайте летит с визитом в Украину
Источник: Корреспондент.net
Президент Литвы Даля Грибаускайте посетит Украину в пятницу, 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства во вторник, 4 декабря.
В рамках визита запланированы переговоры Грибаускайте с украинским коллегой Петром Порошенко в рамках заседания Совета президентов Украины и Литвы и подписание ряда двусторонних документов.
"Петр Порошенко и Даля Грибаускайте также примут участие в работе второго Украинского женского конгресса", - говорится в сообщении.
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