Найти

31.10.2017

Грицак: Задержана вероятная убийца полковника СБУ

Источник: КорреспонденТ.net

Служба безопасности Украины задержала в Одессе женщину, которую подозревают в совершении подрыва машины полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе Донецкой области в марте 2017 года. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге во вторник, 31 октября.

По его словам, задержанной оказалась жительница Донецка Прасолова Юлия Владимировна. За свою работу она якобы получила 15 тысяч долларов.

Во время брифинга Грицак показал видео, на котором видно, как женщина закладывает взрывчатку в автомобиль полковника СБУ.

Грицак добавил, что подозреваемая входила в "центр спецопераций под эгидой "МГБ ДНР". Он в свою очередь координируется и финансируется спецслужбами России, а возглавляет его Евдокимов Василий Викторович с позывным "Ленин".

Новости раздела
Украина
31.10.2017
Инвестиции в Украину выросли
За январь-сентябрь в страну зашло 1,6 млрд долларов.
Украина
31.10.2017
Дело сына Авакова: подозреваемый в больнице
Сергей Чеботарь должен находиться в больнице до избрания ему судом меры пресечения.
Украина
31.10.2017
Шкиряк: Митинг под Радой обошелся в 43 млн
За две недели на охрану митинга под Верховной Радой потрачено огромные средства, заявил советник министра внутренних дел.
Украина
30.10.2017
В Киевском водохранилище нашли две авиабомбы
Авиабомбы SC-250 находилась на вооружении немецкой армии и использовалась для бомбардировки населенных пунктов.
Украина
30.10.2017
МИД: Россия игнорирует обращения Киева о похищенных пограничниках
Российская сторона не дала разрешения на посещение консулом украинских пограничников.
Украина
30.10.2017
Прибыль Укрнафты выросла почти втрое
Укрнафта предоставила финотчетность за девять месяцев.
Украина
30.10.2017
Экстрадиция Саакашвили: Тбилиси ждет ответа
Грузинские органы трижды обращались к своим украинским коллегам.
Украина
30.10.2017
Волкер: ООН в Донбассе поможет выполнить Минск
Сейчас выполнение требований Минска проблематично, так как "между сторонами нет никакого доверия".
Украина
30.10.2017
Языковой вопрос: Выводы комиссии ждут в декабре
Гриневич встретится с экспертами Венецианской комиссии для обсуждения "всех нюансов и позиции Украины".
Украина
30.10.2017
Под Киевом убили Амину Окуеву
Под Киевом была убита ветеран антитеррористической операции Амина Окуева
Украина
29.10.2017
Погода на понедельник: По всей территории Украины пройдут дожди, на западе – с мокрым снегом
Украина
29.10.2017
Полиция: Воинскую часть никто не захватывал
"Рейдерами" оказались строители, утверждают в областной Нацполиции.
Инвестиции в Украину выросли | Лещенко: К зданию НАБУ стягивают Нацгвардию