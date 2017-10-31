Грицак: Задержана вероятная убийца полковника СБУ

Источник: КорреспонденТ.net

Служба безопасности Украины задержала в Одессе женщину, которую подозревают в совершении подрыва машины полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе Донецкой области в марте 2017 года. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге во вторник, 31 октября.

По его словам, задержанной оказалась жительница Донецка Прасолова Юлия Владимировна. За свою работу она якобы получила 15 тысяч долларов.

Во время брифинга Грицак показал видео, на котором видно, как женщина закладывает взрывчатку в автомобиль полковника СБУ.

Грицак добавил, что подозреваемая входила в "центр спецопераций под эгидой "МГБ ДНР". Он в свою очередь координируется и финансируется спецслужбами России, а возглавляет его Евдокимов Василий Викторович с позывным "Ленин".