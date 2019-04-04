Гриценко договорился встретиться с Зеленским

Источник: Корреспондент.net

Соединенные Штаты Америки будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах, заявил в четверг, 4 апреля, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы будем работать с Украиной над всеми этими пунктами. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25, но еще много работы впереди", - сказал он.

По его словам, США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработала 100% протоколов. Окончательные результаты голосования в первом туре показали следующее распределение голосов:

Владимир Зеленский - 30,24% (5 713 825 избирателей)

Петр Порошенко - 15,95% (3 014 523 избирателей)

Юлия Тимошенко - 13,40% (2 532 230 избирателей).