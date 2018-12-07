Гривна на межбанке продолжает дорожать

Источник: Корреспондент.net

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 9 коп. в пятницу укрепился на 6 коп. до 27,82 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,82-27,85 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 27,80-27,83 UAH/USD и до конца торгов почти не изменились.

В пятницу НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,89% с 28,07 UAH/USD до 27,82 UAH/USD.