07.12.2018
Гривна на межбанке продолжает дорожать
Источник: Корреспондент.net
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 9 коп. в пятницу укрепился на 6 коп. до 27,82 UAH/USD.
Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,82-27,85 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 27,80-27,83 UAH/USD и до конца торгов почти не изменились.
В пятницу НБУ не проводил валютный аукцион.
С начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,89% с 28,07 UAH/USD до 27,82 UAH/USD.
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