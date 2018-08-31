31.08.2018
Гривна укрепилась на межбанке перед выходными
Источник: Корреспондент.net
В пятницу, 31 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке курс доллара снизился с 28,27/28,35 гривен до 28,20/28,24. Таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек.
Также подешевел евро. Торги по европейской валюте начались с котировок 33,0165/33,1099, к закрытию котировки составили 32,8219/32,8657.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4150/0,4164, к закрытию котировки составили 0,4157/0,4167.
Несмотря на укрепление, с начал недели гривна потеряла 20 копеек.
За два дня для поддержания гривны Нацбанк продал $115 млн.
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