Гройсман дал три миллиона пострадавшим евромайдановцам

Источник: КорреспонденТ.net

Кабинет министров Украины выделил почти три миллиона гривен денежной помощи пострадавшим участникам Евромайдана - событий зимы 2013-2014 в Киеве.

В частности, одноразовое денежное пособия в размере 369,8 тысяч гривен получит участник событий, который получил тяжкие телесные повреждения. Также единоразовые пособия на общую сумму 2,3 млн грн получат 15 человек, получивших ранения средней тяжести.

"Правительство продолжает выделять средства участникам (Евромайдана - прим.), которые пострадали во время событий на Майдане. Они защищали свободу и достойное будущее для Украины, и денежная помощь для них сегодня - это самое малое, что мы можем сделать для поддержки их и их семей", - прокомментировал решение правительства первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Все указанные средства будут выделены Минсоцполитики из резервного фонда государственного бюджета.

Кроме того, сегодня были приняты другие решения, касающиеся материальной помощи участникам Евромайдана. Так, предоставлена возможность получать пожизненную стипендию через банковский счет, открытый в уполномоченном банке на территории Украины, родителям Героя Небесной Сотни, гражданина Республики Беларусь Михаила Жизневского.

Также приведены в соответствие с Законом Украины "Об установлении государственной помощи пострадавшим участникам массовых акций гражданского протеста и членам их семей" списки членов семей лиц, погибших или получивших тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014. Принятие указанного постановления Кабинета Министров Украины обеспечит надлежащую организацию выплаты одноразовой денежной помощи членам семей таких лиц.