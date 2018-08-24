Гройсман и советник Трампа обсудили противодействие строительству "Северного потока-2"

Источник: Українські новини

Премьер-министр Владимир Гройсман обсудил с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном противодействие строительству российского проекта магистрального газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров.

Болтон посетил Украину по случаю Дня независимости.

Болтон отметил, что быть в Киеве в День независимости - большая честь и привилегия.

"Я жду наших переговоров по различным вопросам и видения того, как мы можем углубить сотрудничество", - сказал советник.

Во время встречи стороны коснулись многих тем - как двустороннего, так и международного сотрудничества, прежде всего в контексте сотрудничества с международными финансовыми организациями, усиления санкционного давления на Россию и противодействия реализации энергопроекта "Северный поток-2".

Отдельно собеседники отметили рост доли в торговом балансе Украины.

Так, в прошлом году взаимный товарооборот вырос более чем на треть и составил 4,7 млрд долларов.

Глава правительства также напомнил, что впереди - реализация совместных производственных планов в энергетической сфере, в авиастроении и производстве железнодорожных локомотивов.