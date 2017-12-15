Гройсман назвал ключевую задачу на 2018 год

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал ключевую задачу Кабинета министров на 2018 год, сообщает пресс-служба правительства.

"Рост экономики – приоритет номер один. Пришло время ответственной политики", – сказал Владимир Гройсман в ходе визита в город Белая Церковь Киевской областии и добавил, что реальным является рост экономики Украины на уровне 5-7%.

Премьер-министр подчеркнул, что ключевая задача для правительства на следующий год – довести показатель средней заработной платы в стране до 10 тысяч гривен.

Он убежден, что основания для выполнения поставленных задач существуют. "Это не пустые обещания", – заверил Гройсман.