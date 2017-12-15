15.12.2017
Гройсман назвал ключевую задачу на 2018 год
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал ключевую задачу Кабинета министров на 2018 год, сообщает пресс-служба правительства.
"Рост экономики – приоритет номер один. Пришло время ответственной политики", – сказал Владимир Гройсман в ходе визита в город Белая Церковь Киевской областии и добавил, что реальным является рост экономики Украины на уровне 5-7%.
Премьер-министр подчеркнул, что ключевая задача для правительства на следующий год – довести показатель средней заработной платы в стране до 10 тысяч гривен.
Он убежден, что основания для выполнения поставленных задач существуют. "Это не пустые обещания", – заверил Гройсман.
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