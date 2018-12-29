Гройсман обманул депутатов с бюджетом-2019 - СМИ

"Во время голосования за бюджет на 2019 год в ночь на 23 ноября мажоритарщики договаривались с Гройсманом и другими членами правительства, что поддержат этот законопроект только при условии выделения на их округа необходимых субвенций. Понятийно договорились, что размер этих субвенций колеблется в районе 10 миллионов гривен. Но, как оказалось впоследствии, правительство выделило мажоритарщикам лишь 20% из того, что они просили", - пишет издание.

Также отмечается, что обманутые депутаты намеревались жаловаться президенту Петру Порошенко и разбираться с Гройсманом. Других подробностей не сообщается.