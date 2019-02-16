Найти

16.02.2019

Гройсман объяснил, почему Супрун до сих пор и.о.

Источник: Корреспондент.net

Ульяна Супрун остается возглавляет Минздрав с приставкой и.о. из-за отсутсвия поддержки коалиции парламента ее кандидатуры для назначения министром.

"В чем вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы на сто процентов обеспечим 226 голосов и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю ", - сказал Гройсман.

По его словам, пока у Супрун только одно ограничение – она не голосует на заседаниях правительства.

Напомним, 5 февраля этот же суд запретил руководительнице Минздрава Ульяне Супрун выполнять свои обязанности до окончательного решения суда.

13 февраля Кабмин принял распоряжение, которым разрешил Супрун частично исполнять обязанности министра здравоохранения после отстранения ее от должности судом.

14 февраля суд отменил временный запрет на руководство министерством для Супрун. Речь идет об отмене именно решения от 5 февраля, которое касалось отстранения ее на время рассмотрения дела.

Накануне в суде началось рассмотрение второго иска нардепа Игоря Мосийчука против Супрун.

Новости раздела
Украина
16.02.2019
Порошенко и Меркель обсудили санкции за Азов
На встрече лидеров стран также обсудили освобождение задержанных украинцев и предотвращение вмешательства в выборы.
Украина
16.02.2019
В Житомире нашли убитыми мать и дочь
Полицейские обнаружили в доме тела двух женщин со следами насильственной смерти.
Украина
16.02.2019
Украина изучит евроинтеграционный опыт Черногории
Президент Украины Петр Порошенко в рамках ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с президентом Черногории Мило Джукановичем перспективные сферы сотрудничества.
Украина
16.02.2019
Путин и Макрон по телефону обсудили Украину
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине и Сирии.
Украина
16.02.2019
На Донбассе погиб сапер ГСЧС
Еще трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.
Украина
14.02.2019
Внешняя торговля ухудшилась в два с лишним раза за 2018 год
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 325 млн долларов
Украина
14.02.2019
Финансирование обороны выросло в 20 раз – Турчинов
Создание нового вооружения и военной техники в Украине осуществляется в соответствии со стандартами НАТО, отметил секретарь СНБО.
Украина
14.02.2019
Спецоперация в Кривом Роге: за наркоторговлю задержали 18 человек
Правоохранители Днепропетровской области провели около 60 обысков у наркосбытчиков и задержали 18 человек.
Украина
14.02.2019
СМИ назвали третьего подозреваемого в деле Скрипалей
Журналисты назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей - сотрудник ГРУ Денис Сергеев.
Украина
14.02.2019
Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине
Всего, по сравнению с предыдущим годом, помощь может быть увеличена на 75 миллионов долларов.
Украина
13.02.2019
Захваты храмов служат задаче признания ПЦУ, – управделами УПЦ
Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний
Украина
13.02.2019
В Украине вынесли первый приговор за буллинг
В Украине вынесли первый приговор за буллинг
Украина
13.02.2019
В Одессе воры с сумкой денег забежали в отделение полиции
В Одессе воры с сумкой денег забежали в отделение полиции
Украина
13.02.2019
МИД: Киев доволен поправками ЕС по Nord Stream 2
Поправки Европейского Союза по Северному потоку-2 соответствуют требованиям Украины, сообщили в МИД.
Украина
13.02.2019
Кабмин утвердил гособоронзаказ-2019 - СМИ
Объем гособоронзаказа на 2019 год может составить порядка 25 млрд грн, прогнозировали в МЭРТ.
Украина
13.02.2019
Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку осуществило СБУ.
Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку осуществило СБУ.
Украина
13.02.2019
Длинные очереди. ОБСЕ показало видео с Донбасса
Наблюдатели показали видео, как тысячи людей переходят мост в Станице Луганской на Донбассе.
Украина
13.02.2019
В 2018 году Украина одолжила 286 млрд
Внешние заимствования составили 112,3 миллиарда, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.
Украина
13.02.2019
Кабмин вернул Супрун на работу
Правительство разрешило исполняющей обязанности министра здравоохранения и дальше выполнять свои функции, кроме требующих исключительных полномочий.
Украина
12.02.2019
В магазинах могут изъять более 1 тыс. видов импортного виски, - ЕБА
Крепкий импортный виски может исчезнуть с прилавков.
Украина
12.02.2019
В Мелитополе корью заразилась все семья, 4 из них - дети
За последнюю неделю в Запорожкой области было зарегистрировано 56 случаев кори
Украина
12.02.2019
В заброшенном здании в Днипре нашли мешки с боеприпасами
Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу
Украина
12.02.2019
Волкер: Репутация Украины зависит от выборов
В Госдепе заявили о репутационных рисках избирательной кампании и подчеркнули важность открытости выборного процесса.
Украина
12.02.2019
ОБСЕ насчитала на Донбассе 400 взрывов за сутки
Количество взрывов увеличилось более, чем в 14 раз по сравнению с предыдущими сутками.
Порошенко и Меркель обсудили санкции за Азов | Порошенко против приватизации военного жилья