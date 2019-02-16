Гройсман объяснил, почему Супрун до сих пор и.о.

По его словам, пока у Супрун только одно ограничение – она не голосует на заседаниях правительства.

Напомним, 5 февраля этот же суд запретил руководительнице Минздрава Ульяне Супрун выполнять свои обязанности до окончательного решения суда.

13 февраля Кабмин принял распоряжение, которым разрешил Супрун частично исполнять обязанности министра здравоохранения после отстранения ее от должности судом.

14 февраля суд отменил временный запрет на руководство министерством для Супрун. Речь идет об отмене именно решения от 5 февраля, которое касалось отстранения ее на время рассмотрения дела.

Накануне в суде началось рассмотрение второго иска нардепа Игоря Мосийчука против Супрун.