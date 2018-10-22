Гройсман объяснил повышение цен на газ

Источник: Корреспондент.net

Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта, а потому вынуждена была выполнить его условие и повысить цену на газ. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью ТРК Украина вечером в воскресенье, 21 октября.

"Цена на газ. У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышение", - отметил Гройсман.

Гройсман подчеркнул, кредит МВФ нужен "не для того, чтобы брать новые долги, это для того, чтобы отдавать старые. Ведь каждый год на их обслуживание мы тратим по $5 млрд".

По словам премьера, каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, получит субсидию.

"Мы приняли решение о расширении программы субсидий. Упростили подход к оформлению субсидий. Будем отслеживать в регионах, чтобы каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, защищен и заплатила только часть", - сказал Гройсман.