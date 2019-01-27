Гройсман отправится с визитом в Норвегию

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с визитом Норвегию.

Отмечается, что поездка главы правительства состоится уже завтра.

"Во время международных встреч экономика и бизнес является большим компонентом. В понедельник я буду находиться в Осло, будем обсуждать дальнейшие возможности сотрудничества", – сказал Гройсман.

Отмечается, что этот визит призван способствовать укреплению украинского-норвежского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, налаживанию прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран. Одним из центральных событий визита станет украинско-норвежский бизнес-форум.

Гройсман отметил, что для Украины вопрос привлечения инвестиций является одним из приоритетов. А его реализация состоит в реализации условий для инвестирования.