Гройсман отправится с визитом в Норвегию
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с визитом Норвегию.
Отмечается, что поездка главы правительства состоится уже завтра.
"Во время международных встреч экономика и бизнес является большим компонентом. В понедельник я буду находиться в Осло, будем обсуждать дальнейшие возможности сотрудничества", – сказал Гройсман.
Отмечается, что этот визит призван способствовать укреплению украинского-норвежского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, налаживанию прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран. Одним из центральных событий визита станет украинско-норвежский бизнес-форум.
Гройсман отметил, что для Украины вопрос привлечения инвестиций является одним из приоритетов. А его реализация состоит в реализации условий для инвестирования.