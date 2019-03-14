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14.03.2019

Гройсман ответил на предложение Коболева по газу

Источник: Корреспондент.net

Правительство не будет отменять регулирование цен на газ по инициативе Нафтогаза. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Харьков в четверг, 14 марта.

Что касается заявлений Нафтогаза по ценам на газ, премьер заявил, что правительство ограничило цену, и она не может быть больше 8,55 за кубометр.

"Если Нафтогаз сможет продавать дешевле – я это поддерживаю. Если они это сделают, я это поддерживаю, и вперед. Но в предложении Нафтогаза может быть ловушка. Они предлагают отменить ограничения цены. И если мы отменим ограничения, завтра они придут и скажут, что цена выросла и должно быть (для потребителей – ред.) 10 или 11 грн. Я этого допустить не могу. У нас установлен предел - 8,55. Все, что ниже – полностью поддерживаю и даже требую: чем дешевле продавать газ, тем лучше", - добавил он.

Кроме того, премьер заявил, что правительство изучит предложение наблюдательного совета Нафтогаза о продлении полномочий главы правления компании Андрея Коболева до 22 марта 2020 года.

"Что касается наблюдательного совета. Он внес предложение подписать новый контракт на новых условиях, которые достаточно близки к тому, что я требовал. Это одно из первых адекватных предложений, которые получило правительство от наблюдательного совета. Будем это проговаривать для финализации решений", - сказал Гройсман.

Будут ли повышать цена на газ с мая премьер не сказал. Как известно, согласно требованиям МВФ, Украина должна повысить стоимость газа еще на 40% в течение года. 

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