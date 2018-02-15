Гройсман представил отчет Кабмина о проделанной за 2017 год работе

Источник: Українські новини

Сегодня, 14 февраля, Кабинет министров Украины одобрил отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2017 году.

Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что положительными моментами 2017 года является положительная динамика роста экономики и начало реформ различных сфер - системы госфинансов, налогообложения бизнеса, экономической регуляции и социальной сферы - медицины, пенсионной реформы.

"Хотел бы поблагодарить парламент, министров за нелегкий год, в котором были и положительные моменты. Нам удалось удержать экономический рост. Мы увеличиваем производство продукта, люди имеют возможности трудоустройства. Но если мы хотим догнать партнеров, наш приоритет - повышение экономического роста", - сказал Грйосман.

Основные результаты деятельности Кабмина:

В 2017 году реальная заработная плата (с учетом инфляции) выросла на 19,1%. В 2016 году она выросла на 9%; за 9 месяцев 2017 года ВВП Украины вырос на 2,3%.

Рост экономики за 9 месяцев 2016 года был 1,4%;

В 2017 году дополнительно поступило 70 млрд гривен в результате борьбы Государственной фискальной службы с контрабандой.

Также в 2017 году были созданы более лояльные условия для бизнеса через закон "маски-шоу стоп". Также был упразднен ряд регуляционных актов, которые тормозили развитие предпринимательства.

Таможенные поступления выросли на 30% по сравнению с 2016 годом.

9 млн украинцев получают более высокие пенсии. Средний размер пенсии в 2017 году вырос на 561 гривен. Средняя пенсия - 2447 гривен.

В 2017 году получено 2,3 млрд гривен "теплых кредитов". Возмещено по этим кредитам 818 млн гривен.

Также запланирован дальнейший рост инвестиций в госсектор. А на инновации в стране выделены 50 млн. грн.

Также он спрогнозировал масштабное повышение пенсий для пенсионеров, которые имеют большой трудовой стаж в 2019 году.