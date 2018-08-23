Гройсман признал, что тарифы на газ будут расти

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров вынужден будет повысить тарифы на газ для населения, поскольку это является одним из главных требований МВФ для предоставления Украине очередного транша. Об этом входе своего рабочего визита в Волынскую область в четверг, 23 августа, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что транш МВФ необходим для обеспечения стабильности отечественной экономики.

"Я вчера на заседании правительства дал развернутый и абсолютно честный ответ о том, что происходит, почему мы должны повышать цену на газ, потому что это требование. Но требование это возникает потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями… Потому это требование находится в повестке дня. Мы с этим работаем", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что выбор у правительства не очень большой, поскольку без повышения цены на газ для населения и, как следствие, выделения кредита МВФ страну ожидает дефолт.

"Я понимаю, что люди его (вопрос повышения цены на газ – ред.) воспринимают категорически негативно, я и сам его воспринимаю негативно. Но между двумя плохими решениями я выберу то, которое меньше всего будет приносить вред украинским гражданам", - сказал он.