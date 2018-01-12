Гройсман - Путину: Предлагаю вместе с флотом вернуть Крым

Источник: 112.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в прифронтовой Мариуполь прокомментировал вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о якобы готовности вернуть Украине военную технику, расположенную в аннексированном Крыму. Трансляцию брифинга премьера вел телеканал.

"Встречное предложение президенту РФ – предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", - заявил премьер.

Отметим, что указанный ответ премьера, в отличие от остального общения с прессой, прозвучал на русском языке.

Как сообщалось, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов вернуть Украине ее военную технику из Крыма. Он подчеркнул, что речь идет о "десятках кораблей и десятках боевых самолетов". По его словам, техника находится "в плачевном состоянии и за эти годы никем не обслуживалась".

По информации командующего Военно-морских сил Украины Игоря Воронченко, в Крыму осталась береговая техника - два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.