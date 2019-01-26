Гройсман рассказал, какая средняя зарплата будет в Украине в 2019

Источник: Українські новини

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует среднюю заработную плату 10,5 тыс. гривен в 2019 году.

"Среднюю зарплату прогнозируем около 10,5 тыс. гривен, но я убежден, что этот показатель будет выше", - написано в нем со ссылкой на слова Гройсмана.

Премьер отметил, что его целью является создание условий для возвращения украинцев с заработков за границей.