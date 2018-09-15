Гройсман: Рост цены на газ сделает Украину сильнее

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что решение о повышении цены на газ для населения сделает Украину сильнее. Об этом он сказал на конференции YES 15 сентября.

"Так пришлось, что на мою долю выпадает то, что должны были сделать давно. Но сейчас должен принимать это решение я. И передо мной стоит выбор - либо уйти от ответственности и пойти чередой популизма, который для нашей страны печально известен, или принимать решение, которое в принципе сделает Украину сильнее", - сказал он.

В то же время премьер отметил, что ему "болит этот вопрос".

"Потому что сегодня украинцы имеют не большие доходы. А газ для каждой украинской семьи является абсолютно необходимым, чтобы обогреться, чтобы удовлетворить бытовые нужды", - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что обязательства о повышении цены на газ были взяты Украиной "как минимум десять лет назад".