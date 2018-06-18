Гройсман собрал силовиков из-за контрабанды

Источник: Корреспондент.net

Правительство и правоохранительные ведомства разработали план действий, направленный на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман после совещания с силовиками в понедельник, 18 июня, сообщает Правительственный портал.

"Сегодня провели общее совещание с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ДФС, СБУ. Тема на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн. Убежден, что десятки миллиардов еще в карманах теневиков - тех, кто занимается схемами, крышует контрабанду. Понимаем, что там гуляют большие рыбины, которых надо поймать и навести порядок", - сказал Гройсман.