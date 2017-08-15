Гройсман успешно прошел люстрацию

Источник: КорреспонденТ.net

Премьер-министр Владимир Гройсман прошел люстрационную проверку. Об этом говорится в сообщении о результатах проведенной люстрационной проверки, опубликованном аппаратом Верховной Рады.

Проверка проводилась в соответствии с законом Об очищении власти.

По ее результатам установлено, что к премьер-министру не применяются запреты, предусмотренные законом Об очищении власти.