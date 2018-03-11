Гройсман: За три года сократилось потребление газа

Источник: Корреспондент.net

До 2022 года Украина может сократить потребление газа на пять миллиардов кубометров. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в воскресенье, 11 марта.

Он отметил, что в 2014 году население Украины, теплокоммунэнерго и бюджетные учреждения потребили 24 млрд кубометров газа, а в 2017 году - 18 млрд кубометров. За три года потребление уменьшилось на шесть млрд кубометров.

"Прогноз на 2022 год - 13 млрд кубометров. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов", - написал премьер.

Гройсман добавил, что растет количество частных домохозяйств, использующих солнечные электроустановки. По его словам, в четвертом квартале 2015 года таких было 21, а в четвертом квартале 2017 года - уже 3 010.

Кроме того по государственной программе для населения Теплые кредиты, которая стартовала в октябре 2014 года, уже выдано 274 тысячи кредитов на пять млрд грн.