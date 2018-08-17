Гройсман заявил о росте экспорта в ЕС на 35%

Источник: Корреспондент.net

По итогам первого полугодия экспорт товаров и услуг из Украины в Евросоюз вырос 35%. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в пятницу, 17 августа.

"По итогам первого полугодия имеем неплохой плюс. Рынок Евросоюза так же остается номером один для украинских экспортеров: + 12,7% – рост товарного экспорта, + 5,7% – рост экспорта услуг, + 35% – рост экспорта товаров и услуг в ЕС", – написал Гройсман в Facebook.

В свою очередь министерство экономического развития и торговли накануне сообщило, что в денежном выражении за шесть месяцев 2018 года экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС вырос на $1,8 млрд по сравнению с анаогичным периодом 2017 года и составил $11,2 млрд.

По состоянию на январь-июнь 2018 Украина больше всего продает в ЕС металлы и изделия из них – $2,4 млрд, механическое и электро- оборудования, машины и механизмы $1,5 млрд, продукция растительного происхождения – $1,3 млрд.