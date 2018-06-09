Гройсман заявил о старте малой приватизации

Источник: Корреспондент.net

В июне старуте приватизация небольших активов, не представляющих стратегического значения для экономики Украины, сообщил в субботу, 9 июня, премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Я считаю, что приватизация - это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий - через ProZorro - открыто, публично, без злоупотреблений", - отметил Гройсман.

По его словам, крупные, стратегически важные активы будут сохранены в собственности государства, а те, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников.

"Эту практику прошли страны с высоким уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые сейчас нужно урегулировать", - отметил Гройсман.

Ранее Фонд государственного имущества дополнил перечень малой приватизации – теперь в него входят 716 гособъектов вместо 576.