Гройсман заявил о введении "плана по газу" на 5 дней

Источник: Українські новини

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что ситуация с газоснабжением в Украине войдет в штатный режим 6 марта.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу.

"Сегодня все технические специалисты работают. План, сформированный на такие случаи, введен в действие на пять дней. Мы делаем все, чтобы ситуацию на вторник включительно ввести в штатный режим. Главное, я подчеркиваю: ситуация абсолютно контролируема", - сказал он.