Гройсману предложат несколько крупных объектов для приватизации

Источник: Українські новини

Рабочая группа по приватизации объектов государственной собственности намерена подготовить правительству 3-6 крупных объектов для первоочередной продажи в 2018 году.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы по приватизации 19 марта.

"К следующему заседанию нашей группы, которое состоится через 2 недели, мы подготовим список объектов для первоочередной большой приватизации в текущем году, который будет состоять из 3-6 предприятий", - сообщил Бойцун.

Он подчеркнул, что по каждому предприятию из списка будут определены сроки пошаговой подготовки к приватизации и самой продажи.

"Правительству будет предложено в процессе приватизации сконцентрироваться именно на тех объектах, которые войдут в список. Если их удастся продать в установленные сроки, то можно будет говорить о том, что приватизация идет успешно", - отметил Бойцун.

При этом он не назвал, какие именно предприятия войдут в список для первоочередной приватизации в текущем году.