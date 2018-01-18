Громкий закон по Донбассу: источники рассказали, как и почему так долго собирали голоса в Раде

Источник: Апостроф

Часть депутатов Верховной Рады не готовы были голосовать за законопроект №7136 о реинтеграции Донбасса из-за отсутствия в нем упоминания о Крыме, значительного расширения президентских полномочий и некоторых других моментов.

Об этом "Апострофу" сообщили сами депутаты.

Голосовать за указанный закон в полном составе были готовы депутаты фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко.

"У нас нет запаса в 50-60 голосов, как это бывает. Мы не уверены, что проголосует БПП, хотя полномочия президента там четко прописаны и значительно увеличены. "Самопомич" вряд ли проголосует, потому что [вице-спикеру ВР Оксане] Сыроид надо, чтобы обязательно было прописано слово "война", хотя, по нашей информации, в их фракции не все против этого законопроекта. В "Батькивщине" тоже 50 на 50, то есть проголосуют или нет. Но все выглядит очень рискованно. Нам не хватает как минимум несколько голосов. Но это уже смешно: мы просим от Запада нас защитить, а сами не можем принять то, что надо", - рассказывал 16 января один из членов "Народного фронта".

У некоторых депутатов было много замечаний к пунктам, которые расширяют полномочия президента – создавать оперативные штабы, назначать командующих. Больше всего критики по поводу этой нормы исходило от депутатов "Батькивщины".

"Если примут (закон) в таком виде, то произойдет фактически узурпация власти президентом", - заявил один из депутатов этой политсилы.

Множество споров было также из-за отсутствия Крыма в названии документа и фактическое разрешение на торговлю в оккупированными территориями.

"Торговые потоки все равно существуют, просто власть решила их возглавить. А решение не включать Крым в название — это такая логика президента. Он хотел прописать его чисто декларативно", - заявил один из депутатов.

По словам собеседников, необходимые голоса искали во время переговоров с внефракционными депутатами и фракцией "Самопомич".

В конечном итоге за документ проголосовали 280 нардепов. В полном составе за него голосовали и "Батькивщина", и "Самопомич".

"Признание факта российской оккупации является критично важным для Украины, поскольку мы воюем с Россией, но не могли сказать, что Россия — оккупант", - пояснила позицию своей фракции Сыроид, отметив, что политсила все же недовольна некоторыми моментами в законе.

Похожие аргументы привели и представители "Батькищины".