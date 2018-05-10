Гротеск и фарс. В Каннах показали фильм Донбасс

Источник: Корреспондент.net

Фильм Донбасс украинского режиссера Сергея Лозницы открыл конкурсную программу Особый взгляд Каннского кинофестивался 2018 года.

9 мая картину о жизни самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик" во время и после войны показали широкой публике.

Сюжет фильма Донбасс

Структура картины напоминает набор скетчей, соединенных друг с другом разными элементами. Донбасс - это своего рода фильм-уроборос, в котором эффектный финал вдруг превращается в начало.

Персонажи Донбасса разыгрывают подлинные сцены из жизни "Новороссии", реконструируя сюжеты, которые режиссер нашел в интернете. Вот сепаратисты демонстративно наказывают своих жалких товарищей, уличенных в краже телефона, а у самих горы награбленной техники.

Начинается фильм в трейлере, где гримируют актеров. Через несколько минут громкоголосая помощница режиссера приведет их на площадку, где стоит обстрелянный троллейбус и лежат трупы. Неизвестно, является ли это настоящим. Но актеры рассказывают на камеру, что такого ужаса еще не видели.

Следующая сцена: женщина врывается в зал заседаний и выливает на чиновника ведерко говна, возмущаясь статьей, где выставлена взяточницей.

Есть сцена, где немецкий журналист пытается поговорить с группой "вежливых людей" в камуфляже, но его называют фашистом.

К живущим в ужасном бомбоубежище людям приходит эффектная блондинка с продуктами для матери. Девушка работает у кого-то из чиновников "Новороссии", к которому прибывает делегация с предложением передать икону и мощи Чурилы Пленковича.

"Смотришь на это, и как будто то, что происходит, уже кто-то срежиссировал, это обработанный художественный материал. Вот это поразительно. Именно гротескные формы, фарс", - говорил Лозница в 2015 году, когда начал работать над сценарием.