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10.05.2018

Гротеск и фарс. В Каннах показали фильм Донбасс

Источник: Корреспондент.net

Фильм Донбасс украинского режиссера Сергея Лозницы открыл конкурсную программу Особый взгляд Каннского кинофестивался 2018 года.

9 мая картину о жизни самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик" во время и после войны показали широкой публике. 

Сюжет фильма Донбасс

Структура картины напоминает набор скетчей, соединенных друг с другом разными элементами. Донбасс - это своего рода фильм-уроборос, в котором эффектный финал вдруг превращается в начало. 

Персонажи Донбасса разыгрывают подлинные сцены из жизни "Новороссии", реконструируя сюжеты, которые режиссер нашел в интернете. Вот сепаратисты демонстративно наказывают своих жалких товарищей, уличенных в краже телефона, а у самих горы награбленной техники.

Начинается фильм в трейлере, где гримируют актеров. Через несколько минут громкоголосая помощница режиссера приведет их на площадку, где стоит обстрелянный троллейбус и лежат трупы. Неизвестно, является ли это настоящим. Но актеры рассказывают на камеру, что такого ужаса еще не видели.

Следующая сцена: женщина врывается в зал заседаний и выливает на чиновника ведерко говна, возмущаясь статьей, где выставлена взяточницей. 

Есть сцена, где немецкий журналист пытается поговорить с группой "вежливых людей" в камуфляже, но его называют фашистом.

К живущим в ужасном бомбоубежище людям приходит эффектная блондинка с продуктами для матери. Девушка работает у кого-то из чиновников "Новороссии", к которому прибывает делегация с предложением передать икону и мощи Чурилы Пленковича.

"Смотришь на это, и как будто то, что происходит, уже кто-то срежиссировал, это обработанный художественный материал. Вот это поразительно. Именно гротескные формы, фарс", - говорил Лозница в 2015 году, когда начал работать над сценарием.

 

Некоторые сцены в Донбассе неожиданно прерываются взрывами, напоминая зрителям о боевых действиях, в которых герои могут умереть.

Снимался Донбасс в Кривом Роге, над картиной работала большая международная команда, в том числе россияне.

"Это очень близкое переживание для многих, кто живет там. У нас много непрофессиональных актеров массовых сцен, которых мы нашли в Кривом Роге, около двух тысяч человек снялось в картине. Некоторые иногда говорили: "Извините, но я сепаратиста не могу играть", - рассказал лозница в интервью Радио Свободе.

Пугающий и выдающийся

По мнению российского кинокритика Антона Долина, картина по разным причинам может не нравиться как российским, так и украинским зрителям, однако это не делает ее менее пугающей, парадоксальной и выдающейся.

"Картина Лозницы состоит из череды ужасающе рельефных, гротескных, гиперреалистических фресок, мастерски снятых постоянным соратником режиссера оператором Олегом Муту. Формально они не связаны единым сюжетом, хотя связаны пространством... От смешного до кошмарного здесь меньше шага", - пишет критик для Медузы. 

Он отмечает, что кроме молчаливого бородача, других украинцев на экране почти нет - но звучат выстрелы, грохочут взрывы.

"Донбасс определенно снят не для того, чтобы занять политическую позицию и оправдать действия украинских военных... При этом никакой двусмысленности в позиции режиссера нет. Донбасс - отчетливо антивоенная картина, никак не оправдывающая организованное насилие с какой бы то ни было стороны. Она показывает, как война калечит человека, превращает в чудище, комическое и ужасающее одновременно. И как полон достоинства тот, кто в этом насилии не участвует", - говорится в материале.

 

Пресса о фильме Донбасс

Иностранные журналисты приняла фильм хорошо - аплодисменты в зале, ни одного возгласа возмущения. 

"Редко вижу фильм, настолько наполненный яростью и отвращением, как Донбасс Сергея Лозницы. Кошмарные сцены из "народной республики" Украины дополняют суд Линча, солдаты и фейковые постановочные новости. Да, мне очень понравилось", - написал Ксан Брукс.

"Вау. Донбасс - одна из сильнейших работ Лозницы. Шарашит тебе в лицо, как базука своей эксплицитностью. Самое лучшее - его метасторителлинг о сфабрикованных кадрах, фейковых новостях и пропаганде. Фильм появился в правильное время", - написала Беатриче Бен.

"Сергей Лозница меняет тональность в каждой сцене в своем саркастичном / проникновенном / гротескном / циничном Донбассе. Но, поскольку его визуальный стиль так же переменчив и бессвязен, c критикой пропаганды он сам рубит под собой сук, подрывая к себе доверие", - пишет Filmscalpel.

"Ф" значит фейк. Все вокруг выдумка, и мы ее часть. Донбасс - сильное и гротескное металингвистическое размышление о манипулировании информацией, пропаганде и постправде", - написала Беатриче Фиорентино.

 
 

 

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