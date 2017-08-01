Группа бабушек на рейсе в Будапешт удивила соцсети

Соцсети обсуждают фотографии, на которых пожилые женщины в цветочных платочках стоят в очереди на посадку самолета, следующего из Борисполя в Будапешт.

Снимки опубликовал журналист и блогер Сергей Гришин в своем Facebook. На них видно, как несколько пенсионерок с пакетами и сумками ожидают посадки в международном аэропорту Борисполь.

"Вот что безвиз животворящий делает. Бабульки летят в Будапешт", - написал Гришин.