01.08.2017
Группа бабушек на рейсе в Будапешт удивила соцсети
Соцсети обсуждают фотографии, на которых пожилые женщины в цветочных платочках стоят в очереди на посадку самолета, следующего из Борисполя в Будапешт.
Снимки опубликовал журналист и блогер Сергей Гришин в своем Facebook. На них видно, как несколько пенсионерок с пакетами и сумками ожидают посадки в международном аэропорту Борисполь.
"Вот что безвиз животворящий делает. Бабульки летят в Будапешт", - написал Гришин.
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