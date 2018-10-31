Найти

31.10.2018

Группа евродепутатов едет на Донбасс

Источник: Корреспондент.net

Депутаты ПАСЕ намерены в четверг, 1 ноября, совершить визит на восток Украины, чтобы выяснить ситуацию с безопасностью и условия работы там миссии ОБСЕ. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ, спикер по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДПГ немецкого Бундестага Франк Швабе, сообщает Укринформ.

"Мы хотим посмотреть на ситуацию там, и как она меняется, встречаемся с миссией ОБСЕ. Речь идет скорее не об отчетах, мы хотим посмотреть... уважают ли их (миссию ОБСЕ)", - сказал он.

Также Донбасс планируют посетить еще несколько депутатов ПАСЕ от этой фракции.

В планы делегации европарламентариев также входит анализ состояния реализации конкретных социальных и гуманитарных проектов, которые были начаты при поддержке Германии и реализуются на Донбассе.

"Мы посетим детскую больницу, которую финансировал Фонд Розы Люксембург. Мы хотим посмотреть проект помещений для беженцев, где участвовала Германия, проект психо-социального сопровождения людей, пострадавших от войны", - сказал евродепутат.

Он добавил, что по результатам визита будет подготовлен отчет о расходовании средств на реализацию этих проектов и эффективности оказания помощи людям на временно-оккупированной территории.

Кроме этого, депутаты исследуют состояние дел в Донбассе с гуманитарной помощью людям.

"Это 4,4 млн человек, страдающих в этой ситуации. Германия заинтересована в помощи этим людям и Украине в этом вопросе", - заверил Швабе.

По его словам, в ПАСЕ есть определенное беспокойство по поводу ситуации в вопросе охраны окружающей среды.

Депутат немецкого Бундестага Франк Швабе встретится с представителями правительства Украины, Верховной Рады, гражданского общества, а также с представителями международных организаций.

 

Новости раздела
Украина
30.10.2018
В Госпогранслужбе отрицают обмен моряками с РФ
Заявления российских СМИ об обмене моряками в ГПСУ назвали манипулятивными, поскольку с обеих сторон фигурировали граждане Украины.
Украина
30.10.2018
Под Одесский ветконтроль принесли голову коровы
Неизвестные в масках принесли к двери учреждения голову и конечности коровы. Местная полиция уже ведет следствие.
Украина
30.10.2018
Нафтогаз назвал новые цены на газ
Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен.
Украина
30.10.2018
Умер Давид Черкасский
Знаменитый художник-мультипликатор скончался вечером во вторник. Он был госпитализирован два месяца назад после инсульта.
Украина
29.10.2018
Авто на еврономерах могут запретить въезд в Украину без залога
Если сроки транзитного пребывания будут нарушены — залог возвращать не будут
Украина
29.10.2018
Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал
Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал mixsport.pro, соучредителем которого он стал.
Украина
29.10.2018
В Лисичанске остановились все шахты – СМИ
Горняки и их семьи перекрывают дороги, требуя выплатить зарплаты. Под землей уже 11 дней бастуют шахтеры.
Украина
29.10.2018
Wizz Air запустила новый рейс из Львова в Вильнюс
Wizz Air запустила новый рейс
Украина
29.10.2018
Надежда Савченко готовит иск к Украине в ЕСПЧ
Жалоба касается "произвола и беззакония" в Украине, сообщила Савченко на своей странице в Facebook. Она попросила бывшего первого заместителя генпрокурора Кузьмина консультировать ее по вопросам обращения в ЕСПЧ.
Украина
29.10.2018
Нацбанк выиграл у Коломойского дел на миллиард
Центробанк отсудил почти миллиард гривен по 19 искам. Всего НБУ подал 148 исков почти на 10 миллиардов.
Украина
28.10.2018
В Киеве "заминировали" универмаг Украина
Все посетители и персонал универмага эвакуированы из здания. Помещения обследуют взрывотехники.
Украина
28.10.2018
У посольства Нидерландов в Киеве произошел пожар
Сначала огонь пытались погасить из огнетушителей, через некоторое время приехали спасатели ГСЧС
Украина
28.10.2018
Полиция за неделю задержала трех "воров в законе"
Все задержанные - иностранцы, прибывшие в Украину для контроля деятельности определенных преступных группировок.
Украина
28.10.2018
День на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет
Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украина
28.10.2018
В Кривом Роге во дворе дома нашли пять тел
Силовики задержали мужчину, который может быть причастен к нескольким убийствам людей. Также сообщается, что у задержанного есть соучастник.
Украина
28.10.2018
В "ЛДНР" пытались вывезти серебро и мобильные
Выходец из Донбасса пытался вывезти на оккупированные территории 3,6 кг серебряных украшений и 20 мобильных телефонов.
Украина
28.10.2018
В Киеве прошел парад "зомби"
В столице накануне праздника Хэллоуина прошел парад "зомби". Участие приняли более 100 человек.
Украина
28.10.2018
Глава Нафтогаза назвал Украину "фейл-кейсом"
Шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии, считает Коболев.
Украина
28.10.2018
Волкер поддержал повышение цен на газ в Украине
Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины считает, что повышение цены на газ поможет в реформировании энергосектора страны.
Украина
28.10.2018
В Днепре "минировали" бизнес-центры и гостиницы
На протяжении дня поступали сообщения о заминировании сразу нескольких крупных объектов города.
Украина
27.10.2018
Названы самые демократичные города Украины
В топ-5 украинских городов с самым высоким уровнем прозрачности, демократичности вошли Черновцы, Киев, Хмельницкий, Львов и Краматорск.
Украина
27.10.2018
Наезд в Кривом Роге: известны подробности
Водителю гоночного автомобиля, который совершил наезд, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Украина
26.10.2018
В Кабмине прокомментировали "дорогие" евробонды
Высокую ставку доходности размещенных еврооблигаций в Минэкономики объяснили сложной ситуацией на международных рынках.
Украина
26.10.2018
СМИ узнали детали дальнейшего подорожания газа
Удаленный с сайта правительства документ подтверждает намерение властей еще как минимум дважды повысить цены на газ.
В Госпогранслужбе отрицают обмен моряками с РФ | Хуг заявил о "свете в конце тоннеля" для Донбасса