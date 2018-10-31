Группа евродепутатов едет на Донбасс

Источник: Корреспондент.net

Депутаты ПАСЕ намерены в четверг, 1 ноября, совершить визит на восток Украины, чтобы выяснить ситуацию с безопасностью и условия работы там миссии ОБСЕ. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ, спикер по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДПГ немецкого Бундестага Франк Швабе, сообщает Укринформ.

"Мы хотим посмотреть на ситуацию там, и как она меняется, встречаемся с миссией ОБСЕ. Речь идет скорее не об отчетах, мы хотим посмотреть... уважают ли их (миссию ОБСЕ)", - сказал он.

Также Донбасс планируют посетить еще несколько депутатов ПАСЕ от этой фракции.

В планы делегации европарламентариев также входит анализ состояния реализации конкретных социальных и гуманитарных проектов, которые были начаты при поддержке Германии и реализуются на Донбассе.

"Мы посетим детскую больницу, которую финансировал Фонд Розы Люксембург. Мы хотим посмотреть проект помещений для беженцев, где участвовала Германия, проект психо-социального сопровождения людей, пострадавших от войны", - сказал евродепутат.

Он добавил, что по результатам визита будет подготовлен отчет о расходовании средств на реализацию этих проектов и эффективности оказания помощи людям на временно-оккупированной территории.

Кроме этого, депутаты исследуют состояние дел в Донбассе с гуманитарной помощью людям.

"Это 4,4 млн человек, страдающих в этой ситуации. Германия заинтересована в помощи этим людям и Украине в этом вопросе", - заверил Швабе.

По его словам, в ПАСЕ есть определенное беспокойство по поводу ситуации в вопросе охраны окружающей среды.

Депутат немецкого Бундестага Франк Швабе встретится с представителями правительства Украины, Верховной Рады, гражданского общества, а также с представителями международных организаций.