Грузинская бывшая правящая, а ныне оппозиционная партия Единое национальное движение (ЕНД) начинала сбор подписей под требованием к властям Украины и Грузии о прекращении политического преследования экс-президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаи

Источник: Корреспондент.net

Посол США в Украине Мария Йованович отметила шаги украинской власти для большей открытости, но вместе с тем призвала к более активным действиям для борьбы с коррупцией.

"Хотя украинская власть стала более открытой для граждан и совершила много достижений в борьбе с коррупцией, начиная с 2014 года, все же мы все признаем, что этот путь еще не пройден и много еще нужно сделать", – цитирует в Twitterдипломата американское посольство в Украине.

Отметим, что 9 декабря по инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Для привлечения внимания молодежи к этой проблеме американские дипломаты устроили квест-игру на тему борьбы с коррупцией.