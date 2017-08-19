Грузия просит Украину выдать Саакашвили

Источник: DW

Главная прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы нескольких стран, в том числе Украины, запрос об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили.

"По вопросу Михаила Саакашвили Главная прокуратура ведет переговоры с компетентными органами разных стран, идут все необходимые соответствующие правовые процедуры", - говорится в документе. В нем отмечается, что грузинская прокуратура направила украинской стороне запрос о выдаче экс-президента и что она "активно сотрудничает с Генеральной прокуратурой Украины".

Ранее источники в Генпрокуратуре Украины (ГПУ) сообщили "Украинской правде", что если Саакашвили въедет на Украину и Грузия направит новый запрос о его экстрадиции, то его выдадут. "Теперь, если он приедет, его оставят в нейтральной зоне аэропорта и заберут паспорт. Если же Миша как-то проберется на территорию Украины, и будет соответствующий запрос из Грузии, придется принимать законное решение об экстрадиции", - сказал собеседник издания.

В начале этой недели экс-президент Грузии, а также бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил, что намерен 10 сентября вернуться на Украину. 26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства. Во второй половине июля Саакашвили находился в США, в начале августа - в Польше, затем в Литве и Венгрии.

В ГПУ пояснили, что Саакашвили был лишен украинского гражданства за то, что не написал в миграционной анкете об уголовных делах, заведенных на него в Грузии. Порошенко до сих пор не прокомментировал ситуацию с гражданством Михаила Саакашвили.