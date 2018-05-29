Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Источник: DW

Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией в связи с ее признанием независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. О начале необходимых процедур говорится в официальном заявлении МИД Грузии, опубликованном во вторник, 29 мая.