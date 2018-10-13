ГСЧС: Под Ичней резко выросло количество взрывов

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на 18.00 субботы на территории шестого арсенала Министерства обороны возле города Ичня Черниговской области зафиксировано 44 взрыва боеприпасов.

"В период с 17 до 18 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 44 взрывов", – говорится в сообщении.

На протяжении дня самолеты Ан-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС в пределах арсенала и вне технической территории провели 31 сброс воды (86 тонн), всего с начала работ – 97 сбросов (704 тонны).

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 273 человека и 83 единицы техники.

Ранее в субботу в ГСЧС заявили о снижении количества взрывов на арсенале под Ичней до трех в час.