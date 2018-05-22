ГСЧС: В школе Харькова распылили газ из баллончика

Источник: Корреспондент.net

Специалистами ГСЧС установлено, что неизвестный газ в школе Харькова был распылен из баллончика индивидуальной защиты. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Павел Пономаренко.

По данным ведомства, газ распылен из баллончика индивидуальной защиты в помещениях уборной на втором этаже.

Установлено, что одного баллончика перечного газа хватит для поражения нескольких десятков человек в закрытом помещении.

По словам Пономаренко, среди пострадавших есть и один учитель.

Как сообщил заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Сергей Колесник, правоохранители не рассматривают версию теракта или диверсии.

"Это обычное хулиганство. Запланированы опрос учителей, школьников, охранника, проведение ряда экспертиз. Первые результаты могут быть известны уже в течение недели. В случае, если выяснится, что газ распылил ребенок, его родителей ждет административная ответственность. Наказание для самого ребенка будет зависеть от его возраста", - сказал прокурор.