Гуру-насильник в Индии получил 20 лет тюрьмы

Источник: КорреспонденТ.net

Духовный лидер общины "Дера сача саудра" Гурмит Рама Рахим Сингх, которого признали виновным в изнасиловании двух женщин, получил 20 лет тюрьмы. 50-летний гуру не присутствовал в суде на оглашении приговора. Ведущий его дело судья в целях безопасности сам приехал в тюрьму Рохтак, где содержится Сингх, и зачитал приговор там.

Сначала агентства и СМИ со ссылкой на адвокатов сообщили о том, что гуру приговорили к 10 годам тюрьмы. Однако позже представитель Центрального бюро расследований Индии пояснил, что Гурмита Рама Рахима Сингха приговорили к двум срокам по 10 лет и отбывать он их будет последовательно - один за другим.

"Его приговорили к 10 и еще 10 годам, что составляет в общей сложности 20 лет заключения", - пояснил представитель бюро Абишек Дайял.

Для предотвращения возможных беспорядков в города на севере Индии были стянуты военизированные подразделения. В штатах Харьяна и Пенджаб продолжает действовать комендантский час, в Дели также сохраняется повышенный уровень тревоги.

Полиция получила приказ открывать огонь без предупреждения в случае необходимости.