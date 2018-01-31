Гужва попросил у властей Австрии политического убежища

Источник: 112.ua

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва обратился к австрийским властям с просьбой предоставить политическое убежище. Об этом сообщил адвокат Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

"Он (Игорь Гужва, - ред.) легально прибыл в Вену, где обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Мы собрали пакет документов, доказывающий политически мотивированное избирательное правосудие в отношении Игоря, фальсификацию его уголовных дел и скоординированную работу силовиков, управляемых президентом Порошенко. Австрийские власти немедленно выдали ему документ, констатирующий его легальное пребывание в Австрии после обращения о защите и приступили к рассмотрению материалов", - написал он.

Издание "Страна.ua" в своем обращении уточнило, что Игорь Гужва выехал из страны после того, как у него закончился срок меры пресечения. В то же время он остается главным редактором данного СМИ.