Гужва заявил о предоставлении убежища в Австрии

Источник: Корреспондент.net

Главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва получил политическое убежище в Австрии. Об этом он сообщил на своей странце в Facebook в понедельник, 1 октября.

"Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище", – написал Гужва и отметил, что ему пришли на помощь "десятки людей".

Он считает, что такое решение Австрии будет важным сигналом для украинских властей и журналистов.

"В Европе уже не верят в рассказы о "нечуванной свободе слова". Здесь уже все все понимают. И делают выводы", – заявил Гужва.