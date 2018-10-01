01.10.2018
Гужва заявил о предоставлении убежища в Австрии
Источник: Корреспондент.net
Главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва получил политическое убежище в Австрии. Об этом он сообщил на своей странце в Facebook в понедельник, 1 октября.
"Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище", – написал Гужва и отметил, что ему пришли на помощь "десятки людей".
Он считает, что такое решение Австрии будет важным сигналом для украинских властей и журналистов.
"В Европе уже не верят в рассказы о "нечуванной свободе слова". Здесь уже все все понимают. И делают выводы", – заявил Гужва.
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