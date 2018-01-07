Гватемала объявила о переводе посольства в Израиле в Иерусалим

Источник: 112.ua

Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что переведет посольство страны в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщает AP.

Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил на своем официальном сайте Facebook в воскресенье, что после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он решил поручить своему министерству иностранных дел перевести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Гватемала была одной из девяти стран, которые проголосовали ранее на этой неделе против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей признание президентом Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 государств.

В целом документ не поддержали 65 государств: 35 - воздержались, 9 проголосовали против, представители 21 страны не принимали участия в голосовании.