26.12.2017
Хакеры, или Новые бойцы невидимого фронта
Источник: DW
Новости раздела
Мир
26.12.2017
Евросоюз раскритиковал отказ ЦИК зарегистрировать Навального
Решение ЦИК отказать Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ вызывает сомнения в демократичности предстоящих выборов, говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности.
Мир
26.12.2017
В Сирии сбит самолет армии Башара Асада
Ответственность за сбитый самолет взяла на себя одна из джихадистских группировок. В последние недели армия Асада при поддержке ВКС РФ усилила наступление в провинции Хама.
Мир
26.12.2017
Австрийский суд отсрочил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии счел не лишенной оснований апелляцию украинского олигарха.
Мир
25.12.2017
Трамп признался, какое желание загадал на Рождество
Трамп поговорил с детьми по телефону
Мир
25.12.2017
Почему ЕС выставит России счет за свинину на 1,4 млрд евро
Евросоюз призовет ВТО наложить на РФ штраф за протекционизм под видом борьбы с африканской чумой свиней. DW разбиралась в конфликте, напоминающем историю с турецкими помидорами.
Мир
25.12.2017
Комментарий: Россия-2018 - Путин остается, напряжение в отношениях с Западом - тоже
В новом году РФ будет привлекать к себе много внимания. Вначале - выборы, затем - мировое первенство по футболу. Какое из двух событий станет более интересным, размышляет Миодраг Шорич.
Мир
25.12.2017
Байден: Я советовал Януковичу бежать из Украины
Бывший вице-президент США рассказал о разговоре с беглым украинским президентом в феврале 2014 года.
Мир
25.12.2017
ЦИК отказалась зарегистрировать Навального кандидатом в президенты РФ
Причина отказа - неснятая судимость
Мир
24.12.2017
Власти Китая заблокировали свыше 13 тысяч интернет-сайтов
Ужесточение контроля в интернете Пекин объясняет необходимостью борьбы с распространением насилия и порнографии. Власти аннулировали аккаунты почти десяти млн пользователей, преимущественно в соцсетях.
Мир
24.12.2017
КНДР расценила новые санкции ООН как "акт войны"
Пхеньян счел новые штрафные меры Совбеза ООН посягательством на свой суверенитет. Санкции ужесточили ограничения на поставки топлива в КНДР.
Мир
24.12.2017
В Турции уволены еще почти 3 тысячи госслужащих
Спустя почти полтора года после попытки путча в Турции уволены тысячи военнослужащих, учителей и сотрудников министерств из-за подозрений в связях с движением Гюлена.
Мир
24.12.2017
Навальный выдвинут кандидатом в президенты России
За выдвижение Навального в Москве проголосовали 742 человека из его инициативной группы - при необходимом минимуме в 500. В ближайшее время политик подаст документы в ЦИК.
Мир
24.12.2017
Лавров в ЕС пожаловался на агрессивных "русофобов"
В Москве очень надеются, что в европейцы "преодолеют инерцию мышления".
Мир
24.12.2017
Суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев из нескольких стран
Соответствующие решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла
Мир
24.12.2017
Христиане западного обряда празднуют Рождественский сочельник: Традиции и обычаи
Рождество у христиан западного обряда - семейный праздник, наполненный традициями и символизмом
Мир
23.12.2017
Польша призвала Россию вернуть своих представителей в СЦКК
МИД Польши обеспокоен эскалацией вооруженного конфликта в Украине.
Мир
23.12.2017
Премьер-министр Испании отказался встречаться с Пучдемоном
Пучдемон высказался за то, чтобы переговоры прошли в Брюсселе или любой другой стране, кроме Испании, "из-за очевидных обстоятельств"
Мир
23.12.2017
США приостановят беспошлинный режим в отношении ряда товаров из Украины
В Белом доме считают, что Украина проводит недостаточную защиту прав интеллектуальной собственности
Мир
23.12.2017
США переступили черту, вооружив Украину - Россия
Москва обвинила Вашингтон в "русофобии".
Мир
23.12.2017
Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР
В КНДР почти полностью перестанут поставлять нефтепродукты
Мир
22.12.2017
Трамп заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке
Освобождена практически вся территория обеих стран.
Мир
21.12.2017
Кремль заявил об угрозе поставок оружия США Киеву
Вашингтон пока не принял официального решения о поставках оружия, заявил Песков.