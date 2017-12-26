Хакеры, или Новые бойцы невидимого фронта

Мир

Комментарий: Россия-2018 - Путин остается, напряжение в отношениях с Западом - тоже

В новом году РФ будет привлекать к себе много внимания. Вначале - выборы, затем - мировое первенство по футболу. Какое из двух событий станет более интересным, размышляет Миодраг Шорич.