Хакеры разносили вирус под видом сообщений от госучреждений, - киберполиция

Источник: Українські новини

Киберполиция зафиксировала факты распространения вредоносного программного обеспечения в сообщениях, отправленных якобы от различных государственных учреждений.

"Для передачи вредоносного программного обеспечения правонарушители использовали почтовые сервисы украинских компаний www.ukr.net и www.i.ua. Сообщение с вредными приложениями поступали якобы от имени государственных учреждений, в том числе судов различных инстанций", - сказано в нем.

В сообщении указано, что в данный вирус нацелен на пользователей операционной системы Windows.

Его распространение в основном было нацелено на пользователей, являющихся частными нотариусами.