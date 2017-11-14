Хакеры украли $1 млн из украинского банка

Источник: Корреспондент.net

Хакеры украли 1 млн долларов из Банка Кредит Днепр, после чего обналичили эти деньги в Китае. Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева.

В документах отмечается, что хакерская атака произошла в 2016 году.

"В апреле 2016 года хакерская преступная группировка, в состав организаторов которой входят граждане России и Украины, с помощью распространения вредоносного программного обеспечения в информационной системе Банка Кредит Днепр создала несанкционированный платежный документ на перевод 950,8 тыс долларов на счет в китайском банке", - говорится в материалах суда.

После чего украденная сумма была обналичена.

"Члены преступной группировки при пособничестве граждан Украины, России, Армении и Азербайджана, сняли эту сумму через банкоматы в Китае, чем нанесли убыток банку на сумму примерно 1 млн долларов", - отмечается в документе.

И хотя похищение денег произошло еще в апреле 2016 года, банк с опозданием обратился в полицию. Поэтому, досудебное расследование по уголовному производству началось только 16 июня 2017 года.