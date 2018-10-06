Хакеры взломали латвийскую соцсеть в день выборов в парламент Латвии

Источник: DW

Хакеры, в субботу, 6 октября, взломали латвийскую социальную сеть draugiem.lv. Как следует из скриншотов, размещаемых пользователями в Twitter, на главной странице киберпреступники разместили фотографию президента России Владимира Путина и его цитату, в которой фигурировали словосочетание "русский мир" и призывы "почаще употреблять" это выражение.

Из уст Путина эта формулировка впервые прозвучало в конце 2006 года на встрече с творческой интеллигенцией в Санкт-Петербурге.

Надписи на сайте предшествовало обращение: "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается!"

При заходе на страницу начинал играть российский гимн.

При этом снимки в подложке сайта менялись: изображение российского флага, так называемых "зеленых человечков" - людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков - и бронетанковой техники на Красной площади.

Представитель Draugiem Group, отвечающей за работу соцсети, Янис Палкавниекс подтвердил факт кибератаки. На несколько часов деятельность портала была приостановлена.

На момент написания материала работа сайта возобновлена.

Число зарегистрированных пользователей draugiem.lv превышает 914 тыс. человек, при том что общее население Латвии составляет 1,9 млн человек.

Кибератака была осуществлена в день проведения в Латвии выборов в однопалатный Сейм. Главная интрига голосования - войдет ли оппозиционная Социал-демократическая партия "Согласие", отстаивающая интересы русскоязычной части населения, в будущую правящую коалицию.