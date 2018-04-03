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03.04.2018

Хаос во Франции. Чем грозит масштабная забастовка

Источник: Корреспондент.net

Во Франции 3 апреля началась одна из самых массовых забастовок профсоюзов, которая продлится три месяца.

Поезда не ходят, вокзалы переполнены недовольными пассажирами. Отменяются сотни поездов, затронуты все без исключения направления, в том числе международные. Также участвует и персонал авиакомпании Air France. В скором времени ожидаются кучи мусора на улицах городов.

Эксперты говорят, что результат забастовки решит не только будущее реформы рынка труда, но и политическую судьбу президента Франции Эмманюэля Макрона.

Корреспондент.net разбирался, что происходит во Франции.

 

Франция на грани хаоса

В ближайшие три месяца жителям Франции придется нелегко - 3 апреля началась одна из самых длительных забастовок в истории страны.

В ней принимают участие работники коммунальных служб, поэтому городские улицы будут завалены мусором; энергосектор в рамках забастовки обещает точечное отключение света, поэтому некоторым цехам и заводам придется на некоторое время останавляивать производство.

Дижение поездов французской государственной железнодорожной корпорации SNCF вовсе отменено. Вышли на рельсы только 12 процентов поездов. По данным Le Figaro, к забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF и три четверти машинистов поездов. 

Также значительно сократилось количество региональных поездов: пассажиров перевозит лишь один из пяти. В парижском регионе две пригородные линии вообще не работают, а другие - работают в ограниченном режиме.

По данным местных СМИ, платформы и вагоны поездов переполнены пассажирами. Ожидается, что забастовка затронет 4,5 миллиона пассажиров.

"Еще утром я была настроена позитивно. Но то, что я увидела, просто обескураживает. Некоторым людям в толпе стало плохо, дети кричали, женщины рыдали. Это все ненормально", - заявила одна из пассажиров по прибытии на Лионский вокзал в Париже Азиза Флери.

Cбежать подальше от царящего хаоса едва удастся - в забастовке участвует и персонал авиакомпании Air France.

 

Причины забастовки

Эмманюэль Макрон был избран президентом Франции в мае 2017 года и с тех пор уже провел ряд реформ, в частности - спорную трудовую реформу, призванную снизить высокий уровень безработицы в стране.

Кроме того, он подписал три новых закона, исполнив свои предвыборные обещания, связанные с проведением налоговых преобразований в стране. 

Инициатором протестов стали три крупнейших профсоюза железнодорожников - CGT, CFDT и Unsa, отстаивающих права работников Национальной компании французских железных дорог SNCF, обремененная долгом в размере 45 миллиардов евро.

Запланированная правительством Макрона реформа национальных железных дорог предполагает лишить служащих особого статуса, связанных с ним льгот и приравнять их к обычным наемным работникам - до реформы железнодорожники выходила на пенсию раньше.

Сотрудники служб по вывозу мусора бастуют против планов властей лишить их профессиональных льгот, в частности - возможности раннего выхода на пенсию.

Представители особо вредных для здоровья профессий, к которым относятся коммунальщики, кроме финансовых льгот имеют право выйти на пенсию на пять, а то и на десять лет раньше.

Работники энергетической и газовой отрасли протестуют против либерализации рынка труда. Персонал авиакомпании Air France хотят добиться повышения заработной платы на шесть процентов.

 

Серьезный вызов для Макрона

Эти забастовки СМИ называют самым большим вызовом для Макрона с момента его избрания.

Однако стоит отметить, что Макрон обещал провести реформу рынка труда еще на этапе предвыборной борьбы. Также, опросы показывают, что во Франции выросло число жителей, которые поддерживают предложенные Макроном преобразования.

 

При этом правительство Франции действует довольно осмотрительно. Несмотря на то, что государственный долг страны приближается к 100 процентам, президент намерен сократить всего 120 тысяч из почти 5,6 миллиона рабочих мест в госсекторе до 2022 года.

Но эксперты пока не прогнозируют, чем завершится противостояние. Если правительство поддастся давлению профсоюзов, то запланированная реформа рынка труда, которую можно назвать краеугольным камнем правления Макрона, окажется под угрозой срыва. 

 

 

 

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