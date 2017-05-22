Харьковский стартап "ELMY" по поиску услуг и клиентов попал в акселератор Facebook

Источник: УНИАН

Сегодня у каждого второго современный смартфон. И большинство информации люди получают именно с экранов своих телефонов. Мобильные приложения становятся все популярнее, так как сочетают быстрый доступ к нужным данным и удобство в использовании. И чтобы рынок мобильных приложений продолжал развиваться в верном направлении, компания Facebook создала свою программу поддержки стартапов.

Международная программа помогает стартапам, разрабатывающим мобильные приложения, сделать их продукт еще лучше и востребованнее. Программа FbStart имеет два направления: Bootstrap — для только запустившихся проектов, которым нужно помочь с начальным развитием, и Accelerate — для проектов, которые уже имеют какие-то результаты и нуждаются в более продвинутом наставничестве.

Некоторое время назад произошло событие, знаковое для всей украинской ИТ-индустрии. В программу FbStart попал харьковский стартап Еlmy.

Для отечественной компании это значит, что она сможет пользоваться следующими преимуществами участия в международной программе:

- Круглосуточная техподдержка Facebook.

- Взаимодействие с другими стартапами, вошедшими в программу FbStart, участие в мероприятиях Facebook.

- Пробные кредиты на бесплатную рекламу от партнеров Facebook.

- Использование рекламных сервисов и инструментов от Facebook и ее 30 партнеров.

- Обучающие программы по использованию внутренних инструментов Facebook для разработчиков.

Еlmy — уникальное приложение, созданное харьковскими энтузиастами. Оно объединило в себе представителей всевозможных услуг и их клиентов.

Главное преимущество Еlmy перед другими подобными приложениями — это возможность записаться онлайн практически к любому специалисту, — будь то парикмахер, массажист, косметолог, тренер по йоге, учитель английского и т. п. Также специалистов можно отсортировать по нужным критериям, выбрать лучшего и только после этого оформить онлайн-запись.

Кроме мобильного приложения воспользоваться Еlmy можно и с обычного ПК — по ссылке https://ru.elmy.com/.

Приложение полезно как представителям услуг, так и их клиентам. Специалисты получают выгодный и удобный органайзер, при помощи которого они могут контролировать свою загрузку, планировать рабочее время и записывать всех клиентов. Также все компании, работающие через Еlmy, получают своего личного помощника, который помогает настроить рекламу, сделать привлекательные фото и привлечь побольше клиентов. Для клиентов же выгода состоит в возможности бесплатно, за несколько секунд записаться к нужному специалисту, без необходимости сначала искать салон или частного профессионала, затем созваниваться с ним и выяснять, когда у того есть свободное время. Все делается за пару кликов, а перед событием клиент получает СМС-уведомление. В результате на 35% меньше клиентов забывают о назначенной встрече.

Сегодня приложение и десктопная версия Elmy активно работают в Харькове и получают положительные отзывы от сервисов и их клиентов. Стартап развивает коммуникацию в социальных сетях и, заручившись поддержкой Facebook, планирует завоевать еще большую популярность не только в Украине, но и за рубежом.