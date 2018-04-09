Химатака в Сирии: Трамп обещает скорый ответ США

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов.

Трамп подчеркнул, что ответные решения будут приняты в течение следующего дня или двух дней.

"Мы очень обеспокоены, когда такое вдруг случается, речь о человечности. Мы говорим о человечности, и нельзя допустить, чтобы такое имело место", - сказал президент.

Он также выразил разочарование, что сразу не удалось расследовать, кто стоит за этим нападением.

"Это либо Россия, либо Сирия, либо Иран, или все они вместе, мы это узнаем, и получим ответ уже в ближайшее время", - сказал президент США.

Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия начала расследование в связи с химатакой в Сирии.