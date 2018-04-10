Химатака в Сирии. Трамп готовит новый удар по РФ

Источник: Корреспондент.net

Американский президент Дональд Трамп не только передумал выводить войска из Сирии, а и намерен дать военный и экономический ответ на химическую атаку в провинции Восточная Гута, в которой Запад обвиняет Россию и режим Башара Асада.

К тому же Трамп впервые в открытую напрямую раскритиковал президента РФ Владимира Путина, возложив на него часть вины за гибель мирных жителей.

Эксперты говорят, что санкции США, введеные накануне, вместе с ответом на химатаку должны стать предупреждением для России, что больше ее присутствие в Сирии не будет рассматриваться как весомый фактор большой геополитики.

Корреспондент.net разбирался в новом конфликте между Россией и Западом из-за Сирии.

Химическая атака в Гуте

Турецкие СМИ пишут, что 78 гражданских лиц погибли в результате применения химического оружия сирийской армией в Думе - последнем населенном пункте, контролируемом повстанцами в Восточной Гуте, расположенной вблиз Дамаска. Сообщается, что в последние месяцы асадовские ВВС сбросили тонны хлорного газа на жителей Гуты.

В эти выходные западную прессу облетели жуткие кадры из Думы, на которых изображеные дети, женщины и мужчины, задохнувшиеся от ядовитого газа в подвалах и окровавленных жертв, попавших в больницы в Восточной Гуте.

В прошлый раз химическое оружие в Сирии широко применялось в Хан-Шейхуне год назад. В результате отравления нервно-паралитическим газом погибли около ста человек. Тогда Трамп через три дня ответил ударом 59 ракет Tomahawk по сирийскому аэродрому, откуда вылетали самолеты, распыляющие зарин.

"Для меня это стало переходом не одной черты. Когда кто-то убивает невинных детей, невинных младенцев, крохотных детей при помощи смертоносного химического газа, это переходит все границы, нарушает все возможные пределы", - говорил Трамп тогда.

В ходе войны режим несколько раз применял химическое оружие. Это случалось и после большой атаки в Гуте в августе 2013 года, которая привела к тому, что Асад согласился избавиться от химического оружия в обмен на обещание США не идти в наступление.

Однако уже после сделки 2014 года международные наблюдатели и организации зарегистрировали 85 случаев применения химического оружия - большей частью правительственными силами.

Асад и Россия постоянно отрицают наличие химического оружия.

Стоит отметить, что за неделю до химической атаки Трамп объявил, что американские войска "очень скоро" уйдут из Сирии, и пусть тогда сирийские проблемы решает кто-то другой.

Трамп готовит ответ

9 апреля Франция созвала внеочередное заседание Совбеза ООН, на котором главной темой стала ситуация в Восточной Гуте. Страны Запада обвинили власти Сирии в применении хлора против мирных жителей.

Постпред России Василий Небензя заявил, что обвинения бездоказательны, а экспертиза российских специалистов не подтвердает применение химического оружия.

Небензя также предостерег страны Запада от военной агрессии: "Не дай Бог, пострадают российские военные".

В марте этого года президентом Эммануэлем Макроном было сделано предупреждение, что Франция нанесет односторонний удар, если Сирия снова применит химическое оружие. В Париже подтвержили, что выполнят свои обещания.

После сообщений из Гуты Трамп против своего обыкновения выступил с прямой критикой в адрес Путина. Он сказал, что вина за эти смерти лежит отчасти и на Путине из-за того, что Россия поддерживала сирийского президента Башара Асада.

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку чудовища Асада. Они должны дорого заплатить за это. Немедленно откройте территорию для оказания медицинской помощи и опознания. Это очередная гуманитарная катастрофа, случившаяся безо всяких причин. ЭТО УЖАСНО!", - написал Трампа в Twitter.

Американский президент не исключил военный удар. У США имеется список потенциальных мишеней в Сирии. Американские авианосцы уже находятся в Средиземном море.

9 апреля американский ракетный эсминец Дональд Кук, оснащенный 60 крылатыми ракетами Tomahawk, покинул порт Ларнаки на Кипре и сейчас находится вблизи сирийского города Тартуса с российской военной базой. Трампу достаточно отдать приказ.

В Белом доме сообщили, что Трамп отмени поездку на саммит Америк, чтобы подготовить ответ на химатаку.

"Пусть зверь Асад дорого за это заплатит", - написал Трамп.

Кроме того, в ближайшее время США могут ввести против России новые санкци из-за Сирии, которые представит известный своими радикальными взглядами советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, пишут СМИ.

Удар по базе в Сирии

В прошлое воскресенье государственное новостное агентство Сирии SANA заявило, что по воздушной базе Т4 в центральной Сирии был нанесен ракетный удар, и военные сбили восемь ракет. Погибли 14 человек, в том числе два иранских военных.

В сообщении говорилось, что удар в провинции Хомса "скорее всего, связан с агрессией США".

В Пентагоне ответили, что в данный момент министерство обороны не проводит никаких воздушных ударов в Сирии.

"Однако мы продолжаем внимательно наблюдать за ситуацией и поддерживаем дипломатические действия, чтобы те, кто применяет химическое оружие, как в Сирии, так и в других странах, нес за это ответственность", - заявило Минобороны США.

Другой подозреваемый в авиаударе - Израиль. По данным телеканала Al Mayadeen, израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Ливаном и Сирией в момент ракетного удара по базе Т4.

При этом, сообщает телеканал, ракеты пересекли воздушное пространство Ливана при подлете к Сирии.

Израиль не комментирует эти сообщения.