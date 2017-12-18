Хирн запланировал для Джошуа три больших боя в 2018 году

Источник: Корреспондент.net

Промоутер чемпиона мира WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, рассказал о планах своего подопечного, а также о возможной встрече Джошуа с Тайсоном Фьюри.

"В конце следующего года есть шанс организовать бой с Фьюри. Энтони хочет быть участником самых больших поединков, а бой с Фьюри - самый большой поединок в британском боксе. Это будет здорово", - цитирует Хирна The Daily Star.

"Согласно идеальному сценарию, Джошуа будет выступать три раза в следующем году - с Паркером, Уайлдером и Фьюри. Возможно, нам придется ждать Фьюри до весны 2019 года, но мы готовы подождать", - добавил Эдди Хирн.